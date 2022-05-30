شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس بايدن يكرم ضحايا مذبحة المدرسة الابتدائية في تكساس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى منطقة يوفالدي بولاية تكساس التي شهدت منذ 5 أيام، إطلاق نار عشوائي في مدرسة ابتدائية، أسفر عن 21 قتيلاً.



وزار بايدن و زوجته جيل المدرسة التي قتل فيها شاب، 19 طفلاً ومعلمتين يوم الثلاثاء الماضي، ووضع بايدن وزوجته إكليلا من الزهور أمام المدرسة، ووقفا صامتين لبرهة.

وأُقِيم نصب تذكاري قبالة المدرسة لإحياء ذكرى الضحايا، وضم زهوراً وصوراً كبيرة لكل القتلى، وتجول بايدن وزوجته من صورة إلى أخرى ولمسا صور الأطفال.

ويعتزم الاثنان في أعقاب ذلك المشاركة في قداس ومقابلة أقارب الضحايا وناجين من الهجوم.