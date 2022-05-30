الرئيس زيلينسكي يُعلن تدمير البنية الأساسية في سيفيرودونيتسك بالكامل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن القصف الروسي دمر منشآت البنية التحتية الحيوية في مدينة سيفيرودونيتسك.



وأشار زيلينسكي إلى أن الاستيلاء على المدينة أصبح يمثل الآن الهدف الرئيسي للروس.

وقال زيلينسكي في خطاب نقله التلفزيون: "نتيجة للقصف الروسي على سيفيرودونيتسك دُمرت كل منشآت البنية التحتية الرئيسية، دُمر أكثر من ثلثي المساكن بالمدينة".

وأضاف "الاستيلاء على سيفيرودونيتسك بات هدفاً رئيسياً لوحدات الاحتلال".

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إقالة رئيس الأجهزة الأمنية في خاركيف "لأنه لم يعمل من أجل الدفاع عن المدينة" منذ بداية الغزو الروسي.

وقال زيلينسكي في خطابه الوطني اليومي عقب زيارته شرق أوكرانيا للمرة الأولى منذ الغزو الروسي: "أقلت رئيس الأجهزة الأمنية الأوكرانية في منطقة خاركيف لأني أدركت أنه لم يعمل للدفاع عن المدينة منذ الأيام الأولى للحرب، لكنه فكر فقط في نفسه".