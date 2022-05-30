شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تدين سماح إسرائيل للمتطرفين باقتحام باحات المسجد الأقصى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أدانت وزارة الخارجية المصرية الأحد، سماح السلطات الإسرائيلية باقتحام جماعات من المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، مُحذرةً من مغبة هذه التطورات التي تُنبئ بمزيد من الاحتقان والتصعيد على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.



وأكد أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن المسجد الأقصى وقف إسلامي خالص للمسلمين، مطالباً بضرورة وقف أي انتهاكات للهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس، ومقدساتها وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.

وطالب المتحدث السلطات الإسرائيلية بتحمل مسؤوليتها وفق قواعد القانون الدولي والتدخل الفوري لوقف الممارسات الاستفزازية التي تؤجج مشاعر المسلمين.