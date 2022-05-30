موسكو تؤكد السيطرة على طائرات أمريكية دون طيار في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت القوات الخاصة الروسية في أوكرانيا أنها سيطرت على مجموعة من طائرات دون طيار من طراز سويتش بلايد 300، الأمريكية القاتلة.



ونقل موقع "روسيا اليوم" الأحد، أن الروس استولوا على غنائم عسكرية، ومن بينها صناديق خشبية داخلها طائرات دون طيار "انتحارية" أمريكية الصنع.

وأوضح الموقع ان طائرات سويش بلايد 300التي يستخدمها الجيشان الأمريكي والبريطاني، طائرات صغيرة يمكن وضعها في حقيبة ظهر، لإطلاقها من منصة إلى ما يصل إلى 10 كيلومترات، ويمكنها التحليق 10 دقائق، قبل ضرب أهدافها، بعد تصوير فيديوهات ترسلها إلى مركز القيادة قبل تدمير الهدف.