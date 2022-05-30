التعاون الخليجي يدين اقتحام متطرفين إسرائيليين للمسجد الأقصى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، السماح لمتطرفين وأحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.



وحذر الحجرف من تفاقم الأوضاع بعد السماح بالمسيرة الاستفزازية والتصعيدية في القدس المحتلة، ما يشكل انتهاكاً صارخاً وتصرفاً مداناً، وتصعيداً خطيراً، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وشدد الأمين العام على ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني والديني القائم في القدس المحتلة ومقدساتها، ووقف كل الإجراءات غير الشرعية، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للحفاظ على سلامة المسجد الأقصى، وتقيد إسرائيل بالتزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني.