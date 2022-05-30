الارشيف / اخبار العالم

التعاون الخليجي يدين اقتحام متطرفين إسرائيليين للمسجد الأقصى

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التعاون الخليجي يدين اقتحام متطرفين إسرائيليين للمسجد الأقصى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، السماح لمتطرفين وأحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

 

وحذر الحجرف من تفاقم الأوضاع بعد السماح بالمسيرة الاستفزازية والتصعيدية في القدس المحتلة، ما يشكل انتهاكاً صارخاً وتصرفاً مداناً، وتصعيداً خطيراً، حسب ما نقلت وكالة الأنباء .

 

وشدد الأمين العام على ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني والديني القائم في القدس المحتلة ومقدساتها، ووقف كل الإجراءات غير الشرعية، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للحفاظ على سلامة المسجد الأقصى، وتقيد إسرائيل بالتزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا