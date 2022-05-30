وزير بريطاني ينفي الضغط على معدة التقرير عن "بارتي غيت".. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال براندون لويس وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية في حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه "متأكد تماماً" أن أي مسؤول في الإدارة لم يحاول تخفيف محتوى التقرير عن فضيحة بارتي غيت قبل نشره في الأسبوع الماضي.



ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الأحد عن لويس أنه كان معروفاً أن أساليب الضغط لن تنجح مع سو غراي، المسؤولة المدنية البارزة التي أعدت التقرير عن تجمعات أعضاء الحكومة والتي شكلت انتهاكاً لقواعد احتواء فيروس كورونا.

وقال لشبكة سكاي نيوز: "لا أعتقد أن أي شخص يمكن أن يضغط على سو غراي لكتابة تقرير غير مقتنعة بأنه التقرير الكامل والمناسب".

ووكان لويس يرد على سؤال عن تقرير لصحيفة صنداي تايمز أشار إلى أن أعضاء بارزين في فريق جونسون ضغطوا على غراي لحذف تفاصيل عن بعض التجمعات وحذف أسماء مسؤولين حضروها.