العثور على حطام الطائرة المفقودة.. في جبال الهيمالايا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الجيش في نيبال أنه تم العثور على حطام الطائرة المفقودة على سفوح جبال الهيمالايا النيبالية اليوم الاثنين وذلك بعد يوم من فقدانها وعلى متنها 22 شخصاً.



وكتب المتحدث باسم الجيش النيبالي نارايان سلوال على موقع التواصل الاجتماعى تويتر أنه تم العثور على الطائرة في "سانوسوير" في مقاطعة "موستانغ" الواقعة في جبال الهيمالايا شمال غرب العاصمة كاتماندو.

وذكر في تغريدته "قوات البحث والإنقاذ حددت موقع تحطم الطائرة"، قائلاً إنه سيجري الكشف عن تفاصيل لاحقاً.

ولا يزال مصير 22 شخصاً كانوا على متن الطائرة مجهولاً.

وكانت طائرة شركة تارا للخطوط الجوية متجهة فى رحلة إلى مطار يقع فى منطقة جبلية في جومسوم قادمة من بوخارا، وهي مقصد سياحي شهير على بعد حوالي 200 كيلومتر غرب كاتماندو، وعلى متنها طاقم مكون من 3 أفراد و 19 راكباً عندما فقدت الاتصال بمركز الحركة الجوية في حوالي الساعة التاسعة وخمسة وخمسين دقيقة صباح ( 0410 بتوقيت غرينتش )أمس الأحد، حسبما ذكر المتحدث باسم شرطة نيبال بيشنو كومار .