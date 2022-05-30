اليابان تعيش أول يوم شديد الحرارة هذا العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تجاوزت درجة الحرارة في مدينتين يابانيتين حاجز 35 درجة مئوية أمس الأحد.



واعتبرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، أن طقس الأحد هو "أول يوم شديد الحرارة" هذا العام.

من جهتها، ذكرت وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية، أن درجة الحرارة العظمى في نهار الأحد بلغت 35.2 درجة مئوية في مدينتي تاكاساكي وسانو.

وفي نفس السياق، بلغت درجة الحرارة في مدينة تاجيمي الليابانية 34.9 درجة مئوية.

وتجدر الإشارة، إلى أن "الأيام شديدة الحرارة" تُعريف بأنها تلك الأيام التي تتجاوز فيها درجة الحرارة 35 درجة مئوية بحسب وسائل إعلام محلية.