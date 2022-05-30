ليبيا.. الجيش يكشف نتائج عملية "اليوم الواحد" ضد تنظيم داعش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

نجحت قوات الجيش الليبي، الأحد، في تدمير عدد من الآليات وأسر عدة إرهابيين بعملية عسكرية خاطفة جنوب البلاد.



وقال آمر عمليات الجنوب، اللواء المبروك سحبان، إن "الجيش نفذ عملية عسكرية نوعية مفاجئة أطلق عليها عملية اليوم الواحد استهدفنا خلالها عددا من الدواعش".

وأضاف سحبان، في بيان للقيادة العامة " أن "دورياتنا الاستطلاعية مستمرة برا وجوا على كامل المنطقة وعدد من وحدات القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ مخططات المراقبة والتحري والبحث والملاحقة والهجمات المباغتة ويشترك في هذه العمليات عدد من وحدات غرفة عمليات الجنوب".

وأكد على أن "محاولات الدواعش مستمرة للاستفادة من المنطقة الجنوبية حيث يعول التنظيم على خلق موارد له والعمل على الاستفادة من ترامي المساحات وإمكانية الاختفاء والانتقال من مكان لآخر".

وشدد على أن "عمليات المطاردة المستمرة والاستطلاع الأرضي والجوي مكنت القوات المسلحة من إرباك هذه المجموعات وتوجيه ضربات قوية أربكت نشاطه ولوحظ في الآونة الأخيرة محاولة نقل نشاط تواجده ما وراء الحدود الليبية في تشاد والنيجر".