تركيا تعلن مقتل أحد جنودها شمالي العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، مقتل أحد عناصرها في منطقة عملية "المخلب – القفل" شمالي العراق.



جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الوزارة، الأحد، نشرته على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقالت الوزارة إن أحد عناصر المشاة يدعى محمد سرت طاش توفي متأثرا بجراح أصيب بها في اشتباك مع عناصر تنظيم ’بي كا كا‘ (في إشارة لحزب العمال الكردستاني)، الجمعة 27 مايو/ أيار الجاري".

وأطلقت تركيا في 18 أبريل/نيسان الماضي، عملية "المخلب-القفل" ضد عناصر الحزب الكردستاني الذي تصنفه إرهابيا، في مناطق متينا وزاب وأفشين-باسيان شمالي العراق.