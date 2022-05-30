موسكو تكشف عن أولوياتها في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن "تحرير جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك يقع على رأس أولويات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".



وأضاف، في تصريح لقناة TF1 الفرنسية، أن "تحرير جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك اللتين تعترف روسيا باستقلالهما يمثل أولوية مطلقة للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

وتابع: "سكان الجمهوريتين هم من يقررون بأنفسهم في أي بيئة يريدون أن تستمر حياتهم: في البيئة التي أنشأها الرئيس (الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي حيث حظر التعليم الروسي ووسائل الإعلام والثقافة واستخدام اللغة الروسية في الحياة اليومية، أو في مكان آخر".

وأشار إلى أنه "بإمكانهم تربية أطفالهم بالطريقة التي يريدونها، وليس كما يريد زيلينسكي وفريقه".

وخلال الأيام الماضية، تصعّد القوات الروسية والحليفة لها في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، من وتيرة هجومها اتساقا مع إعلان موسكو في أواخر مارس/أذار الماضي، عزمها التركيز على إنجاز مهمة "تحرير" دونباس وجعلها بمثابة الهدف الأول لعملياتها العسكرية في أوكرانيا.