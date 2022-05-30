نيبال تكشف مصير "الطائرة المختفية".. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الجيش في نيبال، اليوم الإثنين، أنه حدد موقع تحطم طائرة كانت قد اختفت يوم الأحد وعلى متنها 22 شخصا.



وقال المتحدث باسم الجيش على تويتر: "قامت قوات البحث والإنقاذ بتحديد موقع تحطم الطائرة"، ونشر صورة للحطام مع رقم ذيل الطائرة واضح بشكل جلي.

وأقلعت الطائرة من طراز "توين أوتر" التابعة لشركة طيران "تارا اير" من مدينة بوخارا (وسط غرب النيبال) عند الساعة 09,55 (04,10 ت غ) الأحد قبل فقدان الاتصال معها.

وأشار متحدث باسم الشركة إلى أن طاقم الطائرة مؤلف من ثلاثة أفراد وهي تقل 19 راكبًا، بينهم ألمانيان وأربعة هنود.

وتستغرق الرحلة جوا بين بوخارا ثاني أكبر مدينة في النيبال وجومسوم المعروفة كنقطة انطلاق لمن يقصدون جبال الهيمالايا 20 دقيقة.

ورصدت الطائرة آخر مرة في محيط غوريباني، وهي بلدة تقع على ارتفاع يناهز 2900 متر.

وأجرت فرق الإنقاذ طوال يوم الأحد عمليات تمشيط في هذه المنطقة الجبلية الواقعة في غرب النيبال والتي يصعب الوصول إليها.

وحقّق قطاع النقل الجوي النيبالي طفرة حقيقية في السنوات الأخيرة، لا سيما على صعيد نقل السياح وهواة المشي وتسلق الجبال والشحن في مناطق نائية.

والنيبال بلد فقير في منطقة الهيمالايا وسجّله على صعيد الأمن الجوي رديء، وقد أغلق الاتحاد الأوروبي أجواءه أمام كل شركات الطيران النيبالية لأسباب مرتبطة بالسلامة.