الملك عبدالله يؤكد أن الأردن يمضي بخطوات ثابتة في التحديث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إن بلاده تمضي بخطوات ثابتة في التحديث من خلال تبنيه مسارات متزامنة سياسية واقتصادية وإدارية بآن واحد.



وأضاف، خلال لقائه في قصر الحسينية، الأحد، رؤساء وزراء سابقين، أن "بلادنا تحافظ على إدامة شبكة اتصالاتها وعلاقاتها مع الجميع في المنطقة لتنويع الخيارات وتأمين احتياجاتها الاستراتيجية".

وأكد الملك عبدالله أن الأردن يعمل مع الإمارات ومصر والعراق لبناء أسس من التعاون سياسياً واقتصادياً.

كما أكد العاهل الأردني أهمية المشاريع المشتركة لمواجهة التحديات وإيجاد حلول لقضايا الأمن الغذائي والطاقة والمياه.

وأشار إلى أن المنطقة ستشهد تحركات دبلوماسية خلال الفترة المقبلة وسنكون جزءاً منها بهدف دعم قضايا المنطقة.

وشدد على أهمية الاجتماعات العربية التنسيقية بهدف رسم خريطة من أجل الازدهار وتحقيق الاستقرار لشعوب المنطقة.

واليوم الأحد، وقعت الإمارات ومصر والأردن اتفاقية لـ"الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" تتويجا لعلاقات استراتيجية للدول الثلاث.

وهذه الاتفاقية الجديدة من شأنها تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين الدول الثلاث، وتجسيد توجهات قياداتها في تعزيز التضامن العربي، والسعي لتحقيق رفاهية وازدهار شعوب الدول الثلاث والمنطقة بشكل عام، وذلك خلال القمم المتواصلة على مدار الفترة الماضية.