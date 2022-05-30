رئيس مجلس السيادة السوداني يصدر مرسوما برفع حالة الطوارئ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان قرارا برفع حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.



ويأتي قرار البرهان بعد ساعات من إعلان مجلس الأمن والدفاع السوداني، أنه دفع بتوصية إلى رئيس مجلس السيادة لرفع حالة الطوارئ بالبلاد والإفراج عن جميع المعتقلين.

ويعيش السودان في ظل حالة الطوارئ منذ إعلان البرهان وهو قائد الجيش، فك الارتباط بين المكونين العسكري والمدني بعد أن تشاركا في حكم البلاد في أعقاب الإطاحة بنظام عمر البشير.

وتشهد البلاد منذ حل مجلس السيادة التشاركي والحكومة مظاهرات واحتجاجات متواصلة.

وجاء القرار في مسعى للتمهيد إلى إجراء حوار وطني في البلاد برعاية من الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيجاد).

وفي وقت سابق ، أوضح وزير الدفاع الفريق الركن يس إبراهيم في تصريح صحفي أن المجلس رفع توصيات إلى رئيس مجلس السيادة شملت رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ بما لايتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون الجنائي.