شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الشيوخ" تناقش مقترحا لإطلاق استراتيجية حول ربط التعليم الفنى بالعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن إطلاق استراتيجية وطنية للتعليم الفني تستهدف ربط التعليم الفني بسوق العمل، بحضور ممثلي الحكومة.

وكانت اللجنة قد أوصت في جلستها المسبقة بعقد جلسة أخرى بحضور جهاز تنمية المشروعات ووزارة القوى العاملة ووزارة التضامن، للتعرف بعمق على مشاكل التعليم الفنى وما يواجهه من أزمات.

وأكد النائب في اقتراحه أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحرص فى كل اللقاءات على الحديث عن التعليم الفنى وأهميته وربطه بسوق العمل، وهناك جهود فى وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى فى تطوير التعليم الفنى ولكنها ضعيفة، نتيجة لغياب جهة واحدة قادرة على تطوير المنظومة وتنفيذ التوجيهات الرئاسية، قائلا: " لدينا 2 مليون طالب فى التعليم الفنى، ولكن لا يوجد حصر حكومى بعدد من تم تشيلهم خلال السنوات الماضية من هذه العمالة الفنية، وهو ما ينطبق على المدارس التكنولوجية التى أسست بالشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يحتاج إلى إجابة واضحة، فى ظل غياب الرؤية ومؤشرات القياس"، مطالبا بضرورة عودة "وزارة التعليم الفني"، والتى كانت أسست فى 2015، للنهوض بالمنظومة المهدرة .