شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية لـ"رياضة النواب" لمراجعة مسار عمل استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت جلسات لجنة الشباب والرياضة الأسبوع الماضي، مناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 عن الهيئة العامة لاستاد القاهرة، والتي تأتي في إطار التحول من هيئة خدمية إلى هيئة عامة اقتصادية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لمنطقة الاستاد الرياضي وتطويرها بشكل حضاري لتكون منطقة رياضية اقتصادية متكاملة.

وأكدت اللجنة أنه بالإطلاع على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2022/2023 تبين أن التقديرات المتوقعة لخسائر الهيئة (عجز النشاط) تبلغ 51 مليون جنيه بالمقارنة بخسائر الهيئة للعام المالي 2021/2022 والتي بلغت 46 مليون جنيه بزيادة متوقعة خمسة ملايين جنيه، متسائلة عن سبب استمرار هيئة ستاد القاهرة في تحقيق خسائر رغم كل ما تم منحه للهيئة من صلاحيات لتنمية مواردها وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة في ضوء قرار تحويلها لهيئة عامة اقتصادية منذ عام 2018 وبذلك تكون الهيئة لم تحقق الغرض الذي من أجله تم تحويلها من هيئة خدمية لهيئة عامة اقتصادية.

وتمثلت توصيات اللجنة بشأن ستاد القاهرة:

- دعوة مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي بكامل تشكيلها لمناقشة الخطط المستقبلية للهيئة والتأكد من صحة المسار المتخذ .

- قيام لجنة الشباب والرياضة بزيارة ميدانية للهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي لتفقد منشآتها للوقوف على أرض الواقع.