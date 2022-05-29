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 البرلمان العربي يدين الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

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الدمام - شريف احمد - دان البرلمان العربي بشدة اقتحام أعداد كبيرة من المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى، ورفع أعلام سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ساحاته، مؤكداً أنها خطوات تصعيدية واستفزازية تؤدي لمزيد من الاحتقان وحالة من عدم الاستقرار الأمني في المنطقة.

وأوضح البرلمان العربي في بيان له أمس، أن هذه الممارسات الاستفزازية تأتي امتداداً للانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعياً المجتمع الدولي إلى ضرورة التصدي لمثل هذه الإجراءات، كونها ستدخل المنطقة في حالة من عدم الاستقرار لا يعلم أحد مداها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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