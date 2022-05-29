شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يدين الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دان البرلمان العربي بشدة اقتحام أعداد كبيرة من المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى، ورفع أعلام سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ساحاته، مؤكداً أنها خطوات تصعيدية واستفزازية تؤدي لمزيد من الاحتقان وحالة من عدم الاستقرار الأمني في المنطقة.

وأوضح البرلمان العربي في بيان له أمس، أن هذه الممارسات الاستفزازية تأتي امتداداً للانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعياً المجتمع الدولي إلى ضرورة التصدي لمثل هذه الإجراءات، كونها ستدخل المنطقة في حالة من عدم الاستقرار لا يعلم أحد مداها.