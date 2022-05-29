شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار «أجاثا» يقترب من جنوب المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتجه أول إعصار في موسم الأعاصير في منطقة شرق الهادي صوب ساحل جنوب المكسيك اليوم الأحد محملا برياح تصل سرعتها إلى 145 كيلومترا في الساعة، ومن المتوقع أن يكتسب المزيد من القوة قبل أن يصل لليابسة غدا الاثنين.

وقال المركز الوطني للأعاصير "من المتوقع أن يقترب أجاثا من قوة إعصار كبير لدى وصوله لساحل جنوب المكسيك يوم الاثنين".

وطبقا للمركز كان الإعصار أجاثا، بحلول الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي في مكسيكو سيتي اليوم الأحد، على بعد نحو 195 ميلا إلى الغرب والجنوب الغربي من بويرتو انجل.