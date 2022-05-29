شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: العالم لا ينفق مايكفى لمنع الكوارث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الأمم المتحدة إن دول العالم تنفق القليل للغاية لمنع الكوارث في مواجهة تصاعد المحن العالمية بدءا من الفيضانات في جنوب أفريقيا إلى موجة حر قياسية في الهند.

ونقلت اليوم الأحد وكالة بلومبرج للأنباء عن مامى ميزوتورى مديرة مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث قولها في مقابلة صحفية إن من بين 133 مليار دولار أتيحت لعمليات تمويل مرتبطة بالكوارث في الفترة من عامي 2010 إلى 2019، لم يتم توجيه سوى 4% منها إلى الحد من المخاطر وإنفاق البقية على جهود الاستجابة الأكثر تكلفة بعد وقوع الكوارث.

وقالت ميزوتوري قبيل منتدى عالمي للحد من الكوارث في بالي بإندونيسيا إن "هذا هو المشهد الجديد لمخاطر الكوارث". وقالت: "نحن نعيش في عالم متعدد المخاطر بآثار مركبة، ويجب أن نستثمر المزيد في الوقاية".

ويأتي هذا النقص في التمويل في وقت يتعين فيه على الدول مواجهة كوارث طبيعية وصراعات جيوسياسية بعد سنوات من الكفاح ضد جائحة كوورونا.

وذكرت أن الدول النامية تتحمل العبء الأكبر للخسائر جراء الكوارث بواقع 1% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، ما يهدد بتبديد المكاسب الاقتصادية المتحققة. ويقل هذا الرقم إلى ما بين 1ر0 إلى 3ر0% فقط للدول المتقدمة.