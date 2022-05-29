شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: لا يتم التدخل فى المحتوى الصحفى الذى يتم نشره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عبد الصادق الشوربجى ، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن جماعة الإخوان الإرهابية فلسفتها هدم وتشويه الإصلاح الذى يحدث فى المؤسسات الصحفية القومية.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، خلال استضافته بقناة إكسترا نيوز أنه لا يتم التدخل فى المحتوى الصحفى الذى يتم نشره فى المؤسسات الصحفية القومية.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن المحتوى الصحفى الذى تقدمه المؤسسات الصحفية جيد، ودائمًا نتطلع للأفضل، ولافتا إلى أن الهيئة القومية للصحافة تعقد اجتماعا كل ثلاثة أشهر مع مجلس إدارات المؤسسات الصحفية من أجل المتابعة والتقييم.