عضوا التنسيقية يشاركان بالملتقى التدريبى لمجلس الشباب العربى للتغير المناخى

القاهرة - سامية سيد - شارك أحمد فتحى، وشريف الرفاعى، عضوا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى الملتقى التدريبى لأعضاء مجلس الشباب العربى للتغير المناخي.

يقام الملتقى فى ظل استعدادات المنطقة العربية لقمتى المناخ العالميتين "كوب27" و"كوب28" فى مصر والإمارات، حيث تنعقد جلسات تدريبية مكثفة يعزز من خلالها المنتسبين مداركهم حول العمل المناخى وتواصل مع مجموعة من صناع القرار لاكتساب خبرات عملية تسرّع من تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى وطنه، من خلال البرامج المتخصصة، التى تساهم فى رفع الوعى الشبابى، وتحقيق أفضل الممارسات البيئية فى المجتمع.

وتعمل الجلسات التدريبية على تجهيز الشباب ليكونوا سفراء لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030. ‎