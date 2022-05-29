شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية شاملة ضمن "حياة كريمة" تصل قرية الأبطال فى الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت قافلة طبية شاملة تضم مختلف التخصصات فى الباطنة والأسنان والرمد وعظام ونساء وأنف وأذن وحنجرة وجراحة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لقرية الأبطال بمركز القنطرة شرق فى محافظة الإسماعيلية.

وشهدت القافلة الطبية توقيع الكشف على المواطنين وعلاجهم بالمجان، وتحويل الحالات للعمليات إذا لزم الأمر.

وعلى جانب آخر، نفذت العديد من المشروعات فى قرية أبو صير بمركز برج العرب فى محافظة الإسكندرية، فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تمت المشروعات فى قطاعات مختلفة، الصحة والتعليم إلى جانب مجمع الخدمات الذى تم إنجازه بنسبة 100% وكذلك مركز شباب أبو صير.