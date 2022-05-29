رفض رفع سن التقاعد في ألمانيا

أعلن وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل رفضه بشكل واضح، لاقتراح بعض الاقتصاديين بشأن رفع سن التقاعد في ظل ارتفاع التضخم.

وقال: «ما أجده صحيحا هو الانتقال المرن للتقاعد. هذا يعد جيدا تماما».

واستدرك قائلا: «ولكن تصوّر أن يعمل المرء في مصنع صلب أو في سوبرماركت أو يعمل فرد شرطة أو ممرضا حتى سن السبعين، فإن ذلك يمكن أن يحدث لأشخاص يعيشون في عالم مختلف تماما».

وأكد الوزير الألماني: «اتفقنا في الائتلاف الحاكم على عدم رفع السن القانونية للتقاعد. ولن يتغير شيء في ذلك».