مبعوث الأمم المتحدة يندد بالعنف في السودان

ندد مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان بمقتل شخصين في حملة قمع عنيفة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية الذين نزلوا مرة أخرى إلى شوارع العاصمة للتنديد بالانقلاب العسكري في أكتوبر.

حيث تظاهر مئات الأشخاص، في الخرطوم، وفرقت قوات الأمن بالعنف الحشود وطاردتهم في الشوارع، بحسب ناشطين.

وقال فولكر بيرثيس، مبعوث الأمم المتحدة، على تويتر: «لقد روعت للموت العنيف لاثنين من المتظاهرين الشباب في الخرطوم، مرة أخرى: حان الوقت لوقف العنف».

لجنة الأطباء

وقتل الاثنان خلال احتجاجات في حي كالاكلا بالخرطوم. وقالت لجنة أطباء السودان التابعة للحركة المؤيدة للديمقراطية إن أحدهما قتل برصاص قوات الأمن فيما أصيب الآخر بالاختناق بعد استنشاقه الغاز المسيل للدموع.

وحث بيرثيس السلطات العسكرية على رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ انقلاب 25 أكتوبر وإيجاد «مخرج سلمي من الأزمة الحالية».

ودخل السودان في حالة من الاضطراب منذ أن أدى الانقلاب العسكري إلى قلب تحوله القصير الأمد إلى الديمقراطية بعد ثلاثة عقود من الحكم القمعي للرجل القوي السابق عمر البشير.

السلطة للمدنيين

وكانت احتجاجات السبت الماضي جزءًا من مظاهرات لا هوادة فيها في الأشهر السبعة الماضية تطالب الجيش بتسليم السلطة للمدنيين.

وقُتل ما لا يقل عن 98 شخصًا وأصيب أكثر من 4300 بجروح في حملة الحكومة على الاحتجاجات المناهضة للانقلاب منذ أكتوبر، وفقًا للمجموعة الطبية. المحتجون يطالبون بإخراج الجيش من السلطة. لكن الجنرالات قالوا إنهم لن يسلموا السلطة إلا لإدارة منتخبة.