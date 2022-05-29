فقد 25 شخصا بعد غرق قارب في إندونيسيا

ذكر مسؤولون، أن رجال الإنقاذ في إندونيسيا يبحثون عن 25 شخصًا فقدوا بعد غرق قارب شحن في مضيق ماكاسار في مقاطعة سولاويزي الجنوبية.

وقال دجونيدي، رئيس وكالة البحث والإنقاذ الإقليمية، إن ما مجموعه 42 شخصًا كانوا على متن القارب عندما غرق في طقس سيئ الخميس الماضي أثناء سفره من ميناء بحري في ماكاسار إلى جزيرة كالماس في جزيرة بانجكيب ريجنسي.

وقال إن وكالة البحث والإنقاذ تلقت معلومات جديدة حول موقع القارب الغارق وأرسلت أطقمًا إلى المنطقة.

ويشارك زورقان بخاريان وقارب بحث وإنقاذ إلى جانب قوارب صيد محلية وطائرات هليكوبتر تابعة لسلاح الجو الإندونيسي في البحث عن الركاب المفقودين.

17 ناجيا

وتم إنقاذ 17 شخصًا في وقت لاحق، بما في ذلك البعض بواسطة زورقين كانا في البحر وقت وقوع الحادث.

قيل في البداية إن السفينة الغارقة كانت عَبَّارة ركاب، لكن جنيدي أوضح لاحقًا أنها كانت قارب شحن يحمل مواد بناء. طلب 36 راكبًا ركوب القارب، وكان هناك ستة من أفراد الطاقم.

مآسي العبارات شائعة في إندونيسيا:

- هي أرخبيل يضم أكثر من 17000 جزيرة

- غالبًا ما تستخدم العبّارات كقواعد للتنقل .

- في 2018، غرقت عبارة على متنها حوالي 200 شخص في بحيرة بركانية ما أسفر عن مقتل 167 شخصًا.

- غرقت سفينة ركاب مكتظة في 1999 وعلى متنها 332 شخصًا. كان هناك 20 ناجيًا فقط.