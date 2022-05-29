زيلينسكي: البنية الأساسية في “سيفيرودونيتسك” دمرت بالكامل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إن القصف الروسي دمر كافة منشآت البنية التحتية الحيوية في مدينة سيفيرودونيتسك، مشيرا إلى أن الاستلاء على المدينة أصبح يمثل الآن “الهدف الرئيسي” للروس.

وقال زيلينسكي في خطاب نقله التلفزيون “نتيجة للقصف الروسي على سيفيرودونيتسك دُمرت كل منشآت البنية التحتية الرئيسية … تم تدمير أكثر من ثلثي المساكن بالمدينة”.

وأضاف “الاستلاء على سيفيرودونيتسك بات هدفا رئيسيا لوحدات الاحتلال”.

وكان زيلنسكي، قد توجه الأحد، للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي، إلى شرق البلاد، حيث زار منطقة خاركيف، التي سحبت موسكو منها في الأسابيع الأخيرة قواتها، لتعيد نشرها على جبهات أخرى.

وكتب زيلنسكي في منشور مرافق لمقطع فيديو عن زيارته عبر تطبيق تلغرام “2229 منزلًا مدمّرًا في خاركيف وفي المنطقة. سنرمّم وسنعيد الإعمار وسنعيد الحياة، إلى خاركيف وكافة المدن والقرى الأخرى حيث أتى الشرّ”.

وقال “في هذه الحرب، يحاول المحتلّون الحصول على نتيجة مهما كانت. لكن يجب أن يدركوا منذ وقت طويل أننا ندافع عن أرضنا حتى النهاية. لن تكون لديهم أي فرصة. سنقاتل وسنربح”.

وخاركيف، ثاني مدن البلاد التي كانت تتعرض للقصف بشكل يومي تقريبًا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير، تشهد هدوءًا منذ أسابيع عدة مع انسحاب الجيش الروسي إلى مواقع أخرى في الشرق والجنوب.