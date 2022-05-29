مقاطعة النفط الروسي.. الاتحاد الأوروبي يخفق في التوصل الى اتفاق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

يسعى الاتحاد الأوروبي منذ أسابيع الى حظر النفط الروسي والتوقف عن استيراد المشتقات النفطية من روسيا، في إطار حزمة عقوبات جديدة على موسكو.

غير أن الاتحاد اصطدم بمعارضة بعض أعضائه هذا القرار، لا سيما المجر الذي طلب ضمانات ومساعدات في سبيل تأمين بدائل عن النفط الروسي.

في هذا السياق، أعلن مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن حكومات الدول الأعضاء أخفقت في التوصل إلى اتفاق حول مقاطعة النفط الروسي، لكنّها ستواصل المفاوضات صباح الاثنين بينما تحاول إعداد اتفاق في وقت مناسب لقمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد بعد ظهر الغد.

ويقضي الاقتراح الذي تناقشه الآن الدول الأعضاء بحظر النفط الروسي الذي تتسلمه عن طريق البحر، بحلول نهاية العام الجاري. لكنه يتضمن استثناء للنفط الذي يمر في خط أنابيب دروجبا الروسي الذي يزود المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك بالنفط.

وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد أرسلت اقتراحًا منقحًا إلى الحكومات الوطنية يوم السبت، يقضي بتجنب شحنات النفط عبر خط أنابيب دروزبا العملاق ، وهو المصدر الرئيسي لواردات المجر من النفط الخام، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات خاصة، إن الدول الأعضاء ستلغي تدريجياً وارداتها من الخام المنقول بحراً خلال ستة أشهر، والمنتجات البترولية المكررة في غضون ثمانية أشهر، حسب تقرير لوكالة “بلومبرغ” اطلعت عليه “العربية نت”.

وسيمنح الاقتراح مزيدًا من الوقت للمجر، التي عارضت الصفقة، لإيجاد حل تقني يلبي احتياجاتها من الطاقة. كما أنه سيعالج مخاوف البلدان غير الساحلية الأخرى، بما في ذلك سلوفاكيا والجمهورية التشيكية.