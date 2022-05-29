أبو الغيط يستنكر اقتحام متطرّفين اسرائيليين المسجد الأقصى

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 29 - مايو - 2022 8:43 مساءً

استنكر الأمين العام لجامعة اللدول العربية “أحمد أبو الغيط” قيام عدد كبير من المتطرفين الإسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى.

وفي بيان نشره موقع الجامعة العربية، قال أبو الغيط إن هذا التحرك من “قوات الاحتلال” يعدّ انتهاكًا جديدا للوضع القائم.

واعتبر الأمين العام أن هذا الأمر يمثل “استفزاز” للمشاعر العربية والإسلامية.

هذا وأكد أنّ الوضع الحالي يشعل الأوضاع بمدينة القدس ومناطق أخرى.

وصرح المستشار جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام بأن اقتحام ساحة الأقصى، في إطار ما يُعرف بـ “مسيرة الأعلام” هو عملٌ غير مسؤول يستهدف بالدرجة الأولى تحقيق مكاسب داخلية على الساحة الإسرائيلية.

واشار المتحدث الى أن الأمين العام يناشد المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل “لوقف هذه الاستفزازات التي تؤجج المشاعر الدينية”.

في السياق عينه، أصيب عدد من الفلسطينيين في مواجهات مستمرة مع القوات الإسرائيلية بالقدس الشرقية.

وخلال المواجهات نفسها اعتُقل أكثر من 22 فلسطينيًا.

وكثفت قوى الأمن الإسرائيلية انتشارها، في القدس الشرقية لمواكبة “مسيرة الأعلام” التي تنظم سنويًا، خشية وقوع توترات جديدة.

كما حذّرت الفصائل الفلسطينية من “اقتحام المسجد الأقصى” من جانب المشاركين في المسيرة، وأعلنت “الاستنفار العام” ودعت الفلسطينيين إلى الاحتشاد في باحات الأقصى.