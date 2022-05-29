شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 10 في تدافع بعد مباراة ملاكمة في نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة إن تدافعا وقع اليوم الأحد في نيويورك بعد انتهاء مباراة للملاكمة بسبب انتشار شائعات عن إطلاق نار، وأدى التدافع إلى إصابة أكثر من عشرة أشخاص.

وتحاول الولايات المتحدة التعافي من واقعتين شهدتا إطلاق نار بشكل عشوائي هذا الشهر.

وأضافت الشرطة أن الجماهير من عشاق الملاكمة ملأت مركز باركليز في بروكلين بعد مباراة أقيمت مساء أمس السبت واحتفظ فيها جيرفونتا دافيس بلقبه في وزن الخفيف أمام رولاندو روميرو، ولدى خروج الحشود ترددت شائعات عن إطلاق نار.

وأظهرت منشورات على تويتر ومقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات من الجماهير وهم يعودون مسرعين للاستاد للاحتماء وبعضهم أوقع الآخرين أرضا وتسلقوا على المقاعد أو انبطحوا أرضا للاحتماء.