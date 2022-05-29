بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، عن اعتقال "إرهابيين" اثناء محاولتهما دخول الرطبة بمحافظة الانبار.

وقالت الخلية في بيان، إن "مديرية إلاستخبارات العسكرية تمكنت بالتعاون مع قوة من قيادة القوات البرية من القاء القبض على إرهابيين اثنين اثناء محاولتهما الدخول الى قضاء الرطبة بالانبار".

وأضافت أن "عملية القبض جاءت بعد نصب كمين محكم لهما في سيطرة ارميلة مدخل قضاء الرطبة"، مشيرة الى أن المعتقلين "هما من المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤إرهاب".