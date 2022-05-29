الحوثيون يهددون باغتيال قائدهم هبرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس ما يسمى المكتب السياسي السابق للحوثيين صالح هبرة، تلقيه رسالة تحذيرية من الميليشيات الإرهابية تهدد باغتياله، محملا إياهم المسؤولية كاملة في حالة تصفيته، وأشار في تغريدة على صفحته بالفيس بوك «إن أحد قيادات الحوثي أرسل له مقطع فيديو، يتضمن تحذيره من وجود طرف ثالث يستغل الوضع للاعتداء عليه».

وقال مخاطبا الحوثيين «لا يوجد لا طرف ثان، ولا ثالث، أنتم الطرف الأول والثاني والثالث»، مشيرا إلى محاولة قتل سابقة طالته والدكتور عبدالكريم جدبان (برلماني حوثي اغتيل في 2013)، وقال «إن هذا التحذير ذكره بالتهديد للجدبان من قبل الحوثيين قبل اغتياله بحوالي أسبوع أو أسبوعين».

وسرد القيادي الحوثي هبرة قصة محاولة قتله مع جدبان عام 2008 قائلا «اقتحم الحوثيون منزلا كان يسكن به وطوقوه من كل جانب، وكان حينها جدبان ضيفا عنده ثم دخلوا وهم يشهرون أسلحتهم في وجهه فرفض، وقالوا له معنا توجيهات كانت بحسب كلامهم فيما بعد تتضمن اعتقال جدبان، فإن رفض فاقتلوه، فإن اعترض عليه (أي صالح هبرة) فاقتلوهما معا».

وأضاف «هذا التصرف تم مع برلماني يمتلك حصانة ومعروف بدوره، وكان نازلا من صنعاء برسالة تتضمن وقف الحرب عليهم - أي الحوثيين - ومع ذلك لم تشفع له عندهم تلك المواقف فكيف بنا اليوم؟»، واختتم منشوره بالقول «هكذا يحول الفكر المتطرف أتباعه إلى وحوش».

ويعيش القيادي الحوثي هبرة خلافات حادة مع قيادة جماعته منذ السنوات الأولى لسيطرتهم على العاصمة صنعاء وبداية الحرب، وتم إقصاؤه من جميع مناصب الجماعة، ضمن صراعات الأجنحة المبكر داخل صفوف ميليشيات الحوثي.

على صعيد آخر، أعلنت الأمم المتحدة أمس، أنها تحتاج بشكل عاجل إلى 40 مليون دولار للبدء في عملية الطوارئ لتنفيذ الخطة المنسقة لحل أزمة خزان صافر قبل فوات الأوان.

وقال منسق الأمم المتحدة والشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي في تغريدة على تويتر «تتوفر 40 مليون دولار من أصل 80 مليون هي الاحتياج العاجل في شهر يونيو المقبل للبدء في تنفيذ الخطة».

من جهته، أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، انتهاء جولة أولية من النقاشات بين أطراف الصراع في اليمن في العاصمة الأردنية عمان، لفتح طرق رئيسة في تعز ومحافظات أخرى، بموجب اتفاق الهدنة الذي أبرم بوساطة أممية.

وقدم صيغة تنص على فتح 6 طرق لتعز تدريجيا خلال شهر، وتضمن المقترح آلية للتنفيذ وضمانات لسلامة المسافرين المدنيين، بناء على النقاشات التي استمرت ثلاثة أيام والخيارات التي طرحت من قبل الطرفين.

من يكون صالح هبرة؟







أحد القادة الأوائل و البارزين في ميليشيات الحوثي.



يوصف بأنه ينتمي إلى الكتلة الصلبة للجماعة.



كان رئيس المكتب السياسي للحوثي حتى 2014.



نائب رئيس ممثلي الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني.



رأس ممثلي الجماعة في أهم المفاوضات و الوساطات مع الحكومة اليمنية.



خرج أخيرا يهاجم الميليشيات و يفضح فسادهم في مؤسسات الدولة.



اتهمهم بالعنصرية و التربح من الدرب خلال السنوات الماضية.



مشاهدات يمنية: