78 جراحة سعودية لمعالجة الحروق والتشوهات بعدن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الحملة الطبية التطوعية لجراحة التجميل والحروق والتشوهات في محافظة عدن أمس. وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة حتى الآن بالكشف على 335 حالة مرضية وإجراء 78 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة لدعم القطاع الطبي بالجمهورية اليمنية. وفي شأن آخر، وزع المركز أمس الأول 3000 سلة غذائية تزن 201 طن في محافظة بيدوا بولاية الجنوب الغربي بالصومال لمواجهة موجة الجفاف هناك، استفاد منها 18,000 فرد، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي بجمهورية الصومال الفيدرالية. وفي شأن آخر، وزع المركز أمس الأول 3000 سلة غذائية تزن 201 طن في محافظة بيدوا بولاية الجنوب الغربي بالصومال لمواجهة موجة الجفاف هناك، استفاد منها 18,000 فرد، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي بجمهورية الصومال الفيدرالية.

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