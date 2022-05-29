الطيران العراقي يقتل 3 إرهابيين في ديالى

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وأوضحت الخلية أن طائرات إف-16 عراقية نفذت ضربتين أسفرتا عن قتل 3 إرهابيين وجرح آخر وتدمير كهف في منطقة زرلوك بجبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى، وذلك وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة.ولفتت الخلية إلى أن القوات الأمنية عازمة على مواصلة العمليات النوعية والاستباقية ضد من تبقى من «العناصر الإرهابية».
على صعيد آخر دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مجلس النواب إلى إقرار قانون الأمن الغذائي.
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