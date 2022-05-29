شكرا لقرائتكم خبر السجن المؤبد لـ 25 إخوانيا حرضوا على الدولة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضت محكمة مصرية أمس، بالسجن المؤبد والمشدد بحق المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبوالفتوح، والقائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمود عزت و23 آخرين في قضية «التحريض ضد الدولة».

وعاقبت محكمة الجنايات المنعقدة بطرة أمس 14 متهما بالسجن المؤبد، وتسعة بينهم أبوالفتوح وعزت بالسجن المشدد 15 عاما، واثنين بالسجن المشدد 10 سنوات.

وقررت المحكمة إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب على خلفية اتهامهم بـ «الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون».

وكانت النيابة أسندت للمتهمين «تهم التخطيط لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، الأمر الذي يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة».

على صعيد آخر، أعلن الجيش المصري أمس، مقتل 10 من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة في عملية مداهمة بشمال سيناء.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد غريب عبدالحافظ، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «إنه فى إطار متابعة قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة للعناصر الإرهابية بشمال سيناء، تم اكتشاف بؤرة إرهابية يتحصن بها بعض العناصر الإرهابية حيث تم محاصرتها ومداهمتها».

وأشار إلى أنه «نتيجة لمبادرة العناصر الإرهابية بإطلاق النيران على قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة والاشتباك معها، أسفرت أعمال المداهمة عن مقتل 10 أفراد من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة»، لافتا إلى أنه عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية والأحزمة الناسفة والقواذف والدانات، وكميات من مادة (TNT) شديدة الانفجار، وعدد من الأجهزة اللاسلكية».

ولفت إلى أنه تم التحفظ على جثث تلك العناصر لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، موضحا أنه تم القبض على أحد العناصر الإرهابية المصابة قبل تمكنه من الهرب، حيث ضبط معه بندقية آلية وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة جهات التحقيق المختصة.