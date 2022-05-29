الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تلعب بالنار بتدنيس المقدسات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عدت الرئاسة الفلسطينية أمس، أن إسرائيل «تلعب بالنار بلا مسؤولية وبتهور شديد» من خلال السماح بتدنيس المقدسات في القدس.

واتهم المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبوردينة، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إسرائيل بأنها «تستهتر بالمجتمع الدولي، ولا تحترم قرارات الشرعية الدولية، وتعد نفسها فوق القانون».

وطالب المجتمع الدولي، خاصة الإدارة الأمريكية، بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يجري وعدم التعامل بازدواجية، وقال إن كل إجراءات الاحتلال في القدس المحتلة تتناقض مع قرارات مجلس الأمن الذي يعد القدس ضمن الأراضي المحتلة عام 1967.

وأضاف أن طريق الأمن والسلام في المنطقة يمر من خلال تلبية حقوق الشعب الفلسطيني، وأن المقدسات الإسلامية والمسيحية خط أحمر، لا يمكن القبول بتدنيسها أبدا.

واندلعت مواجهات بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية أمس، في باحات المسجد الأقصى قبيل تنظيم مسيرة الأعلام الإسرائيلية في شرق القدس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن أكثر من 200 مستوطن يتقدمهم عضو الكنيسيت اليميني إيتمار بن غفير، اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة. وأوضحت أن ذلك تم بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية التي أغلقت المصلى

القبلي، وحاصرت المصلين والمعتكفين داخله، واعتقلت 4 شبان من باب السلسلة.

وبحسب الوكالة، فإن العشرات من عناصر الشرطة الإسرائيلية استبقوا اقتحامات المستوطنين باقتحام الأقصى، والانتشار في ساحاته، وأغلقوا المصلى القبلي بالسلاسل الحديدية، وحاصروا المصلين.