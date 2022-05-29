لجنة الصحة بمجلس الشيوخ: تم تطوير مستشفى القنايات بجهود المجتمع المدنى

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصالحى عضو لجنة الشيوخ بخصوص تطوير مستشفى القنايات.

وقال الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أنه تم تطوير مستشفى القنايات بجهود المجتمع المدنى وتحولت لقبلة لأبناء مدينة القنايات ومحافظة الشرقية، وبالتالى يجب سرعة إمدادها بباقى الأجهزة المطلوبة لاستكمال تطويرها خاصةً أجهزة الأشعة والدوبلر والأشعة المقطعية والعمليات.

ومن جانبه، قال هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية إن مستشفى القنايات تستقبل حالياً ثلاثة أضعاف ما كانت تستقبله بالماضى بعد تطويرها وتحتوى على عناية مركزة للأطفال هى الأحدث بالمحافظة ونسب إشغالها تصل إلى 100% ونستقبل حالات من خارج المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أننا مبهورين بما تم انجازه من المجتمع المدنى لتطوير هذا المستشفى ولن ندخر جهداً فى دراسة كافة احتياجاتها فوراً ووضعها ضمن خطة الوزارة لتوريد كل ما يلزم من استكمال تجهيزاتها.

ومن جانبة أكد النائب محمد الصالحى، أن مستشفى القنايات بالشرقية، تخدم عدد كبير من المواطنين ونريد من لجنة الصحة الموقرة الدعم اللازم لاستكمالها.

كما أشاد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بما تم انجازه وطالب اعضاء اللجنة من مسئولى الوزارة بسرعة عمل زيارة ميدانية للمستشفى وإعداد تقرير وافى عن احتياجاتها وجدول زمنى لتوريد تلك الاحتياجات.