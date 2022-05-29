شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مناورات تمرين «الموج الأحمر 5» بمشاركة عدة دول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم، مناوراتُ التمرين البحري المختلط "الموج الأحمر 5"، بقيادة الأسطول الغربي، بمشاركة الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وخليج عدن، وهي: الأردن، ومصر، والسودان، وجيبوتي، واليمن ومراقبون من الصومال، إضافة إلى مشاركة القوات البرية الملكية السعودية، والقوات الجوية الملكية السعودية، ووحدات بحرية من حرس الحدود السعودي.

وأوضحَ قائدُ الأسطول الغربي قائدُ التمرين اللواء البحري الركن يحيى بن محمد عسيري، أن التمرين يهدف إلى تحقيق الأمن البحري في البحر الأحمر، وتعزيز التعاون العسكري، وتوحيد المفاهيم في العمليات البحرية، وتبادل الخبرات القتالية بين وحدات الدول المشاركة للرفع من جاهزيتها واستعدادها.

ويأتي ذلك للوصول إلى الغاية الإستراتيجية النهائية بتحقيق الأمن البحري، وحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ، نظرًا لما يشكله البحر الأحمر من أهمية لدى دول العالم كممرٍ اقتصادي مهم، مشيراً إلى أنه ستُطبق خلال هذا التمرين جميع التدريبات العملية، التي ستسهم في رفع الجاهزية القتالية لجميع القوات المشاركة.