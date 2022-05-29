شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: القصف الروسي دمر البنية التحتية بـ«سيفيرودونيتسك» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إن القصف الروسي دمر كافة منشآت البنية التحتية الحيوية في مدينة سيفيرودونيتسك، مشيرا إلى أن الاستيلاء على المدينة أصبح يمثل الآن "الهدف الرئيسي" للروس.

وقال زيلينسكي في خطاب نقله التلفزيون "نتيجة للقصف الروسي على سيفيرودونيتسك دُمرت كل منشآت البنية التحتية الرئيسية ... تم تدمير أكثر من ثلثي المساكن بالمدينة".

وأضاف "الاستيلاء على سيفيرودونيتسك بات هدفا رئيسيا لوحدات الاحتلال".