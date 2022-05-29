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زيلينسكي: القصف الروسي دمر البنية التحتية بـ«سيفيرودونيتسك»

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الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إن القصف الروسي دمر كافة منشآت البنية التحتية الحيوية في مدينة سيفيرودونيتسك، مشيرا إلى أن الاستيلاء على المدينة أصبح يمثل الآن "الهدف الرئيسي" للروس.

وقال زيلينسكي في خطاب نقله التلفزيون "نتيجة للقصف الروسي على سيفيرودونيتسك دُمرت كل منشآت البنية التحتية الرئيسية ... تم تدمير أكثر من ثلثي المساكن بالمدينة".

وأضاف "الاستيلاء على سيفيرودونيتسك بات هدفا رئيسيا لوحدات الاحتلال".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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