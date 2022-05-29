شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تنقذ 95 مهاجراً غير قانوني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الإعلامي برئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، إن جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ تمكن أمس السبت من إنقاذ 95 مهاجرا غير قانوني.

ولم يشر المركز في بيانه الصادر اليوم لمكان الإنقاذ وتفاصيله، فيما أوضح البيان أن المهاجرين ينتمون لعدة جنسيات مختلفة، وكانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية، على متن قارب خشبي، مؤكدا تسليمهم لجهات الاختصاص.

ويعتبر المهاجرون ليبيا دولة عبور نحو الشواطئ الأوروبية، المقابلة شمالا.