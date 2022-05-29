ليبيا تحذر من الجرائم العابرة للحدود

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وطالب المنفي في كلمة له خلال أعمال القمة الاستثنائية السادسة عشرة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، حول الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في أفريقيا، التي تعقد بمالابو بغينيا الاستوائية حاليا، بضرورة تعزيز الحوار السياسي في الدول الأفريقية، والاهتمام بالتنسيق الأمني بين الدول من أجل مستقبل أفضل للقارة السمراء، ولتجنيب حكوماتها التغييرات غير الدستورية والانقلابات، التي زادت خلال السنوات الأخيرة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي النائب الثاني لرئيس الاتحاد الأفريقي محمد المنفي الدول الأفريقية إلى التنسيق والتعاون لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، والآفات المرتبطة بها كالإرهاب والاتجار بالبشر والمخدرات وغسيل الأموال على المستويين الإقليمي أو الثنائي.وطالب المنفي في كلمة له خلال أعمال القمة الاستثنائية السادسة عشرة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، حول الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في أفريقيا، التي تعقد بمالابو بغينيا الاستوائية حاليا، بضرورة تعزيز الحوار السياسي في الدول الأفريقية، والاهتمام بالتنسيق الأمني بين الدول من أجل مستقبل أفضل للقارة السمراء، ولتجنيب حكوماتها التغييرات غير الدستورية والانقلابات، التي زادت خلال السنوات الأخيرة.

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