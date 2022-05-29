قتيلان في احتجاجات السودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت «لجنة أطباء السودان المركزية» بأن قتيلين سقطا خلال احتجاجات خرجت أمس الأول بضاحية «الكلاكلة» جنوب الخرطوم.
وأوضحت اللجنة، وهي تجمع نقابي غير رسمي، عبر حسابها على موقع فيس بوك، أن أحد القتيلين لقي حتفه إثر إصابته برصاص حي في الصدر، بينما لقي الآخر حتفه إثر اختناقه بالغاز المسيل للدموع.ويشهد السودان احتجاجات منذ أكتوبر الماضي رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها الجيش، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية «انقلابا»، فيما ينفى الجيش ذلك.
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