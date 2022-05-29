فكي: خطر الإرهاب يهدد أفريقيا

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وأوضح في افتتاح أعمال القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي التي تتناول مكافحة الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في أفريقيا، أنه لا جدال في أن هاتين الظاهرتين تقلبان أولوياتنا التنموية في أفريقيا وتعوقان مسيرة دول القارة نحو التقدم، وأنه يجب ألا نقبل هذا بعد الآن، ويتعين مواجهة هذا التحدي المزدوج من خلال إجراءات جريئة وشجاعة، سواء داخل الدول أو على المستوى الإقليمي والقاري، حتى تتوقف هذه الهجمات التي لا تطاق على الأمن والاستقرار في القارة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد أن أفريقيا هي آخر قارة في العالم تشهد الإرهاب بهذه الكثافة، والقارة التي لا تزال تشهد تغييرات غير دستورية في الحكم.وأوضح في افتتاح أعمال القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي التي تتناول مكافحة الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في أفريقيا، أنه لا جدال في أن هاتين الظاهرتين تقلبان أولوياتنا التنموية في أفريقيا وتعوقان مسيرة دول القارة نحو التقدم، وأنه يجب ألا نقبل هذا بعد الآن، ويتعين مواجهة هذا التحدي المزدوج من خلال إجراءات جريئة وشجاعة، سواء داخل الدول أو على المستوى الإقليمي والقاري، حتى تتوقف هذه الهجمات التي لا تطاق على الأمن والاستقرار في القارة.

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