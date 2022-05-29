شكرا لقرائتكم خبر بريطانيا: روايات روسيا تهدف لتشويش الرأي العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهم تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا أمس، روسيا باختلاق روايات عن الحرب في أوكرانيا بهدف التشويش على فهم الجمهور للصراع.

وأضاف التقييم أن موسكو أظهرت أنها مستعدة «لاستغلال الأمن الغذائي العالمي لتحقيق هدفها السياسي الخاص، ومن ثم تقديم نفسها على أنها الفاعل الحكيم، وتحميل الغرب المسؤولية عن أي فشل».

ولفتت الوزارة إلى أن من أمثلة اختلاق الروايات ما حدث قبل أيام عندما طالبت روسيا أوكرانيا بنزع الألغام من ميناء أوديسا، في البحر الأسود، حتى يتسنى السماح للسفن التي تحمل المواد الغذائية بالعبور بسلام، رغم أن روسيا نفسها تمنع تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.