بريطانيا: روايات روسيا تهدف لتشويش الرأي العام

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وأضاف التقييم أن موسكو أظهرت أنها مستعدة «لاستغلال الأمن الغذائي العالمي لتحقيق هدفها السياسي الخاص، ومن ثم تقديم نفسها على أنها الفاعل الحكيم، وتحميل الغرب المسؤولية عن أي فشل».ولفتت الوزارة إلى أن من أمثلة اختلاق الروايات ما حدث قبل أيام عندما طالبت روسيا أوكرانيا بنزع الألغام من ميناء أوديسا، في البحر الأسود، حتى يتسنى السماح للسفن التي تحمل المواد الغذائية بالعبور بسلام، رغم أن روسيا نفسها تمنع تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.
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