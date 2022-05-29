شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصحة بالشيوخ توصي باستيراد "القرنيات" تحت رقابة كاملة من وزارة الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور محمد جزر، خلال اجتماعها اليوم الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى بخصوص إنشاء بنك العيون المصري.

وقال النائب علاء مصطفى، مقدم الاقتراح برغبة ، إن هناك مشكلة حقيقية تواجه أكثر من مليون مصري يحتاجون لزرع القرنيات، ليعود لهم النظر مرة أخرى.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة والسكان ، إن استيراد القرنيات من الخارج يتم بعشوائية بالأسعار والجودة، ويجب أن يكون تحت رقابة كاملة من وزارة الصحة وحصر الاستيراد على الدول المرجعية واستبعاد المصادر ذات السمعة السيئة ، والتي تؤدي إلى فشل بعض الجراحات ونقل بعض الأمراض للمتلقى.

وأضاف رئيس لجنة الصحة، أنه يجب نشر الوعي بين المواطنين بأهمية التبرع بالقرنية بعد الوفاة، لكي يكون سبباً أن يرى كفيفا النور كصدقة جارية له بعد وفاته، مؤكدا أن هذا الإجراء بسيط ويتم في دقائق لا يؤدي إلى أى تشوه للمتوفي.

ومن جانبها ، قالت سامية أنسي عضو لجنة الصحة ،أن إنشاء بنك للعيون تابع لوزارة الصحة سيقضي علي طابور قوائم انتظار المرضى فاقدي البصر والذي يصل لعشرات الآلاف من المرضى.

وأوصت لجنة الصحة بضرورة أن يكون استيراد "القرنيات" تحت رقابة كاملة من وزارة الصحة ، وحصر الاستيراد علي الدول المرجعية،

واستبعاد المصادر ذات السمعة السيئة، ونشر حملات توعية بين المواطنين للتبرع بالقرنية بعد الوفاة ،وضرورة اتخاذ خطوات جادة في هذا الملف الهام.