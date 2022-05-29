شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية لـ"سياحة الشيوخ": المحافظة ستكون مزارا عالميا وسيمنع التوك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن إعداد مشروع متكامل لتطوير المحافظة ووضعها ضمن الخريطة السياحية فى العالم، قائلا:"الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشهد افتتاح المتحف الرومانى بعد تطويره خلال الآشهر القادمة وذلك فى حضور سفراء ووفود أجنبية".

وأشار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى البدء فى تطوير شارع فؤاد، وذلك فى إطار مبادرة تجميل مدينة الإسكندرية والحفاظ على الهوية التراثية والبصرية للمحافظة فى ضوء تكليفات القيادة السياسية، لافتا إلى أن شارع فؤاد يعد من أقدم شوارع العالم، مما يتطلب أستعادة هويته بعد تغيير الشكل المعماري له بسبب غياب النسق الحضاري فى السنوات الماضية .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة البرلمانية، والتى خصصت اجتماعها عصر اليوم ،لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح صلاح الشيمي بشأن إعادة فتح مكتبة الطفل بالإسكندرية .

وطرح أعضاء اللجنة عددا من التساؤلات الهامة حول خطة تطوير محافظة الإسكندرية فى ضوء التطوير الذى تشهده محافظات مصر بوجه عام .

وأكد الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام، أهمية الاهتمام بكل أنواع السياحة بمحافظة الإسكندرية، والتى تعد من أقدم السكندريات فى العالم، مشيرا إلى أهمية تطوير ملف الطرق الرئيسية وذلك لتسهيل حركة المواطنين، فضلا عن الحفاظ على النسق الحضاري للمحافظة نظرا لما تحمله من ثقافات مختلفة تمتد لعصور عديدة عبر التاريخ .

وتساءل النائب محمود القط أمين سر اللجنة البرلمانية حول ما يثار عبر وسائل السوشيال ميديا من تعرض بعض المباني الآثرية للهدم بالمحافظة، ورد اللواء محمد الشريف قائلا :"لاداعى للأنصات لما يثار عبر صفحات السوشيال ميديا، لاسيما وأن بعض الأمور تسير عكس الحقيقة، ولا يوجد تكسير أو هدم لمباني أثرية، ولكننا نعمل على استعادة الهوية البصرية والمعمارية للبيوت السكندرية، وبالأخص فى الشوارع والميداين التراثة ومن بينها شارع فؤاد، نافيا ما يثار من غضب قاطنى وزائرى هذا الشارع من عمليات التطوير التى تتم بداخله الآن" .

وأستطرد اللواء محمد الشريف قائلا : "نعمل على ملف الحفاظ على الهوية البصرية فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووقعنا أتفاقا مع الجامعة الألمانية وبعض المتخصصين فى هذا المجال لتحقيق هذا المشروع، التاكسى الأصفر يعد أحد المكونات البصرية للمحافظة وهو ما يستلزم الحفاظ عليه .وأوضح محافظ الإسكندرية إلى أنه جاري العمل حاليا على إصدار شكل موحد لبوابات شواطئ الإسكندرية، وكذلك الإنتهاء من أعمال التطوير بكورنيش الإسكندرية" .

وقال: "لدى خطة بتحويل محافظة الإسكندرية إلى مزار سياحي عالمي، لاسيما وأنها تضم أثارا قبطية ويونانية ورومانية وجميعها يحمل أحقابا زمنية مختلفة، فضلا عن أن تطوير السياحة الداخلية داخل المحافظ حتى لاتنحصر فى خلال أشهر الصيف، وأنما تمتد خلال العام بالكامل".

وشدد محافظ الإسكندرية على استصدار قرار بمنع سير مركبات التوك توك، والتى يتراوح عددهم من 150 إلى 200 ألف توك توك فى الشوارع الرئيسية، وعددها 23 شارعا، لحين الإنتهاء من حل هذه المشكلة واستبدالها بالسيارات الفان.

وتساءل النائب طارق تهامى عضو اللجنة عن أمكانية الإعلان عن شواطئ جديدة فى شرق وغرب محافظة الإسكندرية لتخفيف الضغط داخل المدينة، خاصة فى فصل الصيف، وعقب محافظ الإسكندرية: هناك تطوير تم فى هذة المنطقة وهناك شواطئ جاهزة لطرحها للمستثمرين الجاديين، مبينا إلى أن المحافظة نجحت خلال العام الماضى فى زيادة نسبة الإيرادات من الشواطئ بنحو 70 مليون جنيه عن السابق، بفضل تطوير الخدمة ودخول مسثمرين جدد .

وطالب النائب محمد البنا عضو لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام بضرورة الاهتمام بملف المؤاني السياحية وذلك لاستقبال البواخر السياحية والتى تضم على متنها السياح من محتلف الجنسيات، كما تساءل عن محطة الركاب البحرية ، فيما طالبت الدكتورة سهير عبد السلام بضرورة تفعيل القوى الناعمة وإصدار كتيبات تعريفية بأهمية هذة المحافظة ونشرها عالميا وعقب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قائلا: المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالدولة على الإنتهاء من أعمال التطوير أولا بأول .

وقال: "بحر الإسكندرية ملك كل المصريين وراعينا تنظيم عمل الأندية التى تخص عددا من النقابات، والزامها بدفع المستحقات المتأخرة لخزانة الدولة"، مبينا إلى أن سعر تذكرة دخول الشواطىء تتراوح من خمس جنيهات إلى 25 جنيها، فضلا عن وجود شواطئ مجانية للمصافين .

وقال اللواء محمد الشريف:" نعمل جاهدين على تطوير ملف مؤانى الإسكندرية، ونستقبل كل 20 يوما تقريبا من 3 إلى 5 الأف سائح ترانزيت، ونعمل فى الفترة القادمة على تقديم برامج لجذبهم سياحيا بحيث تزيد مدة تواجدهم لـ3 أو 4 أيام داخل المحافظة، الأمر الذى سيفعل وجودنا ضمن الخريطة السياحية العالمية"، مشددا على موانئ الإسكندرية تقوم بتصدير صناعات مصرية بنسبة تتراوح من 65 إلى 70 % بالخارج .

وطرحت النائب سها سعيد وكيل اللجنة البرلمانية تساؤلات حول الخريطة الاستثمارية للمحافظة، فيما أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن هناك مجمعات صناعية سيتم افتتاحها قريبا من قبل القيادة السياسية بالمحافظة، فضلا عن 4654 مصنعا عاملا بكامل طاقته فى منطقتى برج العرب والعامرية، قائلا:"كلهم شغالين ".

كما وعد المحافظ بحث أشكالية سير سيارات النقل ودخوله وخروجها من المحافظة خلال فترتى ذهاب وإياب الموظفين من أعمالهم .

وفى نهاية الاجتماع أكد الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة مخاطبته لوزارة الثقافة لتخصيص الاعتمادات اللازمة لإعادة فتح مكتبة الطفل بمحافظة الإسكندرية فى ضوء الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح الشيمى ،وذلك بعد وعد محافظ الإسكندرية بتوفير الأر ض اللازمة للمكتبة.