الجزائر وإيطاليا توقعان اتفاقيات في مجالات السياحة والثقافة والمعلومات المالية والطاقة

اسماعيل عبد الحي - وقعت حكومتا إيطاليا والجزائر عدد من الاتفاقيات في حضور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغين حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وجرى التوقيع في مقر مجلس الوزراء الإيطالي "كيغي" في روما، حيث بدأ الرئيس الجزائري زيارة دولة للعاصمة الإيطالية اليوم الخميس.

ومن بين الاتفاقيات، وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لويجي دي مايو ونظيره الجزائري رمضان لعمامرة على برنامج تنفيذ اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومتي إيطاليا والجزائر للأعوام 2022-2025 و إعلان النوايا بين المديرين التنفيذيين. كما وقع وزير السياحة الإيطالي ماسيمو جارافاليا ونظيره الجزائري ياسين حمادي مذكرة تفاهم بين وزارتي قطاع السياحة.

ووقع نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي جلبرتو بيكيتو فراتين والسفير الجزائري في روما عبد الكريم طواهرية مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية والوزارة المنتدبة لرئيس الوزراء المكلف بالمشاريع الصغرى الجزائرية.

وقع رئيس وحدة الاستخبارات المالية في بنك إيطاليا كلاوديو كليمنتي، ورئيس وحدة معالجة المعلومات المالية الجزائرية أحمد سعيدي، إعلانًا مشتركًا حول تعزيز التعاون الثنائي من أجل منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأخيراً، وقع الرئيس التنفيذي لشركة إيني، كلاوديو ديسكالزي، ورئيس شركة سوناطراك الجزائرية توفيق حكار، مذكرة تفاهم بين إيني الجزائر للتنقيب وسوناطراك بشأن تطوير حقول الغاز والهيدروجين الأخضر في الجزائر.