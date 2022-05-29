مجلس الأمن السوداني يوصي برفع حالة الطوارئ

وأوضح وزير الدفاع الناطق الرسمي باسم المجلس الفريق الركن ياسين إبراهيم في تصريح صحفي أن المجلس رفع توصيات للسيد رئيس مجلس السيادة شملت رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ بما لا يتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون الجنائي والسماح للقنوات التلفزيونية بمزاولة البث.
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