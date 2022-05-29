جدري القرود.. شركات عالمية ستحقق أرباحاً هائلة لتجاوز أزمة انتشار الفيروس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 مايو 2022 07:09 مساءً - مع ازدياد القلق جراء انتشار فيروس جدري القرود في بلدان عدة حول العالم، تتسابق شركات تصنيع الأدوية لتأمين الإمدادات من العلاجات واللقاحات لاحتواء المرض، في ظل عجز بعض الحكومات عن تأمين خطوط المواجهة المطلوبة.

يمكن أن يكون جدري القرود “مميتًا”، حيث تتراوح معدلات الوفيات الموثقة بين 1% و 10% اعتمادًا على سلالتين مختلفتين من الفيروس المنتشر الذي يصاب به الشخص، وتعد العدوى أكثر خطورة على الأطفال ويمكن أن تسبب مضاعفات أثناء الحمل.

وقد صنف موقع “فوربس” أبرز الشركات التي ستستفيد من تقاعس حكومات العالم في احتواء جدري القرود:

“Bavarian Nordic”

كشفت “Bavarian Nordic”، وهي شركة تكنولوجيا حيوية دنماركية تصنع اللقاح الوحيد المصرح به ضد جدري القرود في العالم، أنها تلقت طلبات ضخمة للقاحات، بما في ذلك من البلدان التي لم تبلغ عن حالات جدري القرود، حسبما قال المتحدث رولف ساس سورينسن لمجلة فوربس.

وأوضح سورينسن، أن الشركة واثقة من أنها ستكون قادرة على تلبية الطلب على اللقاح المعروف باسم العلامة التجارية Jynneos في الولايات المتحدة، ويمكن أن تنتج حوالي 30 مليون جرعة سنويًا.

شركة Emergent

أخبرت Emergent من جهتها فوربس، أنها تمتلك بالفعل القدرة على إنتاج حوالي 18 مليون جرعة من لقاح ACAM2000 سنويًا – ولديها أكثر من 100 مليون جرعة في المخزون الوطني، مشيرة إلى أن اهتمامها يتزايد اليوم مع تفشي المرض، لكنها لم تكشف أية تفاصيل عما إذا كانت كان على وشك توسيع أو تسريع الإنتاج.

شركة إيميرجنت

تصنع شركة إيميرجنت أيضًا Vaccinia Immune Globulin – وهو علاج بالأجسام المضادة لم يتم إثباته ضد جدري القرود ولكن يمكن استخدامه كعقار تحقيقي في الحالات الخطيرة – وقد وقعت مؤخرًا صفقة بقيمة 337.5 مليون دولار مع شركة الأدوية الحيوية Chimerix للحصول على عقار “برينكيدوفوفير” المضاد للفيروسات.

وأخبرت الشركة فوربس أن الاستحواذ على مضاد الفيروسات – الذي وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء للاستخدام ضد الجدري في عام 2021 ويعرف أيضًا باسم Tembexa – لم يتم وقفه بعد.

تمت الموافقة من جهة أخرى على عقار tecovirimat المضاد للفيروسات من Siga Technologies، فقط لعلاج الجدري حصريا في الولايات المتحدة، لكن وكالة الأدوية الأوروبية سمحت باستخدامه ضد جدري القرود وجدري البقر.

أميركا لديها مخزون احتياطي

أشار كبير المسؤولين العلميين في Siga، دينيس هروبي، لفوربس إلى أن هناك 1.7 مليون طلقة من الدواء في مخزون الحكومة الأميركية، وأضاف أن هناك الكثير من الطلبات للعقار في أوروبا ودول أخرى مع ارتفاع تفشي المرض، مؤكدا أن الشركة جاهزة “لتكثيف” الإنتاج وإنشاء سلسلة إمداد ثانوية إذا نما الطلب.

شركة Moderna

ذكرت شركة Moderna، التي تتخذ من ماساتشوستس مقراً لها، والتي تقف وراء أحد أنجح لقاحات كوفيد-19، أنها في المراحل الأولى من “التحقيق في لقاحات محتملة ضد جدري القرود “.

كان متحدث باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة، قد أشار لمجلة فوربس إلى أن الحكومة الفيدرالية تمتلك “لقاحًا كافيًا للجدري لتطعيم جميع سكان الولايات المتحدة” في حالة طوارئ الجدري أو جدري القرود.