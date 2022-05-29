بالتزامن مع مسيرة الأعلام بالقدس.. طائرات إسرائيلية تحلق في سماء غزة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 29 - مايو - 2022 8:06 مساءً

تحلق طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي عصر اليوم الأحد، على ارتفاع منخفض في سماء قطاع غزة .

وتبين إذاعة الجيش، أن تحليق طائرات سلاح الجو الإسرائيلي يأتي بالتزامن مع بدء مسيرة الأعلام ، وكرسالة تحذير.

وانطلقت مسيرة الأعلام الإسرائيلية عصر اليوم الأحد في مدينة القدس . وتجمع المستوطنون في مناطق مختلفة استعدادا لوصول المسيرة إلى منطقة باب العامود.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أنه “على خلفية تهديدات حركة حماس بإطلاق صواريخ بسبب مسيرة الأعلام، يجري هناك استعدادات للأمر في غلاف غزة”.

وكانت صحيفة يديعوت احرنوت الإسرائيلية قد كشفت أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي سوف تحلق في سماء قطاع غزة طيلة فترة مسيرة الأعلام.

ونقلت يديعوت عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه اذا اطلقت حركة حماس الصواريخ من قطاع غزة ، فإن ذلك سيؤدي الى رد إسرائيلي كبير.

وأوضحت ان التقديرات الأمنية تشير الى ان حركة حماس ليست معنية بالتصعيد و فتح جبهة تصعيد أخرى في غزة ، ولكن الصور السيئة في القدس يمكن ان تغير الوضع.