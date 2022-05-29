انطلاق مسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس وبطريقها لباب العامود

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بانطلاق مسيرة الأعلام التي ينظمها المستوطنون، مساء اليوم الأحد، في مدينة القدس، معلنة في الوقت ذاته أنها الان في طريقها الى منطقة باب العامود.

بدورها، أفادت وكالات محلية، أن قوات الاحتلال أفرغت منطقة باب العامود بالكامل من المقدسيين، وتم اغلاق جميع المحال التجارية في البلدة القديمة.

وكان الالاف من المستوطنين قد اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الاسرائيلي، مما ادى الى اندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين المرابطين في الأقصى.

وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف وافق على أن تمر المسيرة الاستفزازية المقررة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، من باب العامود والحي الإسلامي في البلدة القديمة.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان الفلسطينيين المتواجدين في محيط منطقة باب العامود ومن داخل أحياء بلدة القدس القديمة.

وأفاد الهلال الأحمر في القدس بأن 15 إصابة تعاملت معها طواقمها في محيط وداخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة،و تم نقل 4 منها للمستشفى”.

ونقلت مصادر محلية مشاهد تجمّع مجموعات من المستوطنين في ساحة باب العامود وهم ينفذون رقصات بالأعلام الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، رفع عشرات المستوطنين علم الاحتلال الإسرائيلي في ساحات الأقصى، صباح اليوم الأحد، فيما أقيمت شعائر تلمودية جماعية في ساحاته بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي تمادت في قمع الفلسطينيين بساحات الحرم ومحاصرة المصلى القبلي.

واعتقلت الشرطة نحو عشرين فلسطينيا بزعم أنها اعتقالات “وقائية”، ومنعت عددا من الحافلات التي استقلها مواطنون من منطقة أم الفحم من الوصول إلى القدس.

ولأول مرة يتم رفع علم الاحتلال خلال اقتحامات المستوطنين لساحات الحرم، كما سمحت شرطة الاحتلال لأول مرة للمستوطنين بتأدية شعائر تلمودية جماعية والانبطاح في ساحات الحرم وما يسمى بـ”السجود الملحمي”، وذلك على الرغم من قرار صادر عن المحكمة المركزية في القدس المحتلة الذي حظر هذه الطقوس التلمودية بالأقصى.